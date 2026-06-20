Si estás buscando chamba esta es tu oportunidad pues en el Metrobús abrieron vacantes, pero date prisa porque la fecha límite para aplicar es pronto, aquí te contamos todos los detalles sobre esta oportunidad laboral.

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Vacante como técnico operativo en el Metrobús

Para la vacante como técnico operativo de supervisión es necesario contar con bachillerato o carrera técnica en Administración, Gestión Documental, Auxiliar Administrativo y contar con licencia de conducir tipo A.

Entre las actividades a realizar se encuentran:

Apoyar en la coordinación del sistema de administración de documentos de la Dirección General.

Atender llamadas, gestionar correspondencia documental y electrónica, atención y apoyo en tareas administrativas.

Establecer comunicación directa con enlaces de las Direcciones Ejecutivas y Gerencias para agilizar la atención y gestión de documentos.

Sueldo y prestaciones

El sueldo bruto mensual es de 16 mil 200 y el neto de 14 mil 160 pesos. Se laboran 5 días a la semana con dos días de descanso. Hay rotación de turnos y la contratación es por Honorarios Asimilables a Salarios.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Si estás interesado en aplicar deberás enviar tu CV y comprobante que acredite tu mas reciente grado académico al correo reclutamientoyseleccion@metrobus.cdmx.gob.mx con el siguiente formato Nombre del archivo_Nombre del candidato_fecha por ejemplo CV_JuanPérez_19febrero2026.

En el asunto escribe el nombre de la vacante de tu interés. Tienes hasta el 21 de junio para enviar tus documentos. La pruebas psicométricas y de evaluación técnica se realizan el 22 y 23 de junio, la entrevista es el 23 y 24 de junio y la fecha para comenzar a laborar es el 1 de julio.

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