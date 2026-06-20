Durante la madrugada de este sábado 20 de junio se registró el derrumbe de un inmueble ubicado en calles de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), lo cual provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), paramédicos y bomberos.

Información preliminar dada a conocer por autoridades capitalinas, señala que los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tlaxcala y Chilpancingo de la colonia antes referida, lo cual dejó a una mujer lesionada de gravedad por los hechos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en la colonia Roma de la CDMX?

Reportes dados a conocer por Guillermo Chavarría, reportero de Azteca Noticias y adn Noticias, señala que el derrumbe se generó luego de que parte de la losa del primer nivel se desplomara hasta la planta baja ocasionando daños totales en la estructura.

Se señaló que el domicilio en el que se registraron los hechos, es un predio muy antiguo y con muy poco mantenimiento, sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el porqué se desplomó la estructura completa del predio en cuestión.

Servicios de emergencia laboran en Tlaxcala y Chilpancingo, col. Hipódromo, @AlcCuauhtemocMx, donde a causa del deterioro y el exceso de humedad, se registró el colapso de parte de la losa del primer nivel y el entre piso de la planta baja de un inmueble.



En coordinación con… pic.twitter.com/NCLRHii6Qq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 20, 2026

Trasladan a mujer lesionada a un hospital de la zona

Luego de que se reportara el incidente antes mencionado, es importante destacar que una mujer de la tercera edad tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona para su atención médica, esto luego de que quedara entre los escombros del predio.

De acuerdo con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, la afectada fue trasladada al hospital Balbuena en donde recibirá la atención correspondiente.

¿Dónde reportar riesgos por derrumbes en CDMX?

Vale la pena mencionar que en caso de habitar o conocer algún predio en malas condiciones, se pueden reportar los incidentes ante el 911, el Locatel o directamente con la SGIRPC para que inicien con los procesos de evaluación correspondientes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.