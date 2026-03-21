Sobreviviente de derrumbe en San Antonio Abad denuncia negligencia

De acuerdo con la alcaldesa Alessandra Rojo De la Vega el pasado 12 de marzo Ángel fue atendido en la Clínica de Voceadores de México, ya que tuvo náusea y dolor debido al traumatismo que sufrió. Le realizaron una tomografía y revisión del tórax.

Ahora dio a conocer que inició acciones legales contra su empleadora por negligencia médica, opacidad y el intento de deslindarse de su responsabilidad.

