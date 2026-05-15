La tarde de este viernes 15 de mayo se registró el desplome de una grúa telescópica en una obra que se lleva a cabo en las zonas aledañas a la plaza Parque Delta, hecho que a decir de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dejó al menos cinco personas lesionadas.

Tras el incidente que se reportó antes de las 17:00 horas en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, se dio a conocer que varias calles y avenida aledañas a la zona del accidente colapsaron provocando embotellamientos vehiculares importantes.

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Colapsan avenidas y calles aledañas a Parque Delta

De acuerdo con la información oficial que se ha ido compartiendo a través de sitios oficiales y redes sociales, una de las vialidades que presenta la mayor afectación por el incidente es Viaducto, esto debido a las labores de elementos de seguridad y Protección Civil en la zona.

Hasta el momento, se reportan colapsadas avenidas y calles principales como las siguientes:

Viaducto dirección al AICM

Avenida Cuauhtémoc

Casa del Obrero Mundial

Calle Xochicalco

¿Qué pasó cerca de Parque Delta?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, fue pasadas las 16:00 horas de este viernes 15 de mayo que se desplomó una grúa telescópica de una obra en construcción cerca de Parque Delta.

Se refirió que al menos cinco personas trabajadoras de la misma obra resultaron lesionadas, por lo cual se realizaron los trabajos correspondientes para su traslado a un hospital en donde recibirán la atención médica de rigor.

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