Identifican a minero fallecido tras derrumbe en Sinaloa; continúa búsqueda del último trabajador

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que fue identificado el tercer minero localizado sin vida tras el derrumbe en la mina Santa Fe. Se trata del Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato.

Como se conoce, el cuerpo fue recuperado la noche del 8 de abril como parte de los trabajos coordinados de fuerzas y brigadas de rescate federales y estatales; posteriormente, fue llevado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

"Se informa que la Fiscalía de Sinaloa ha realizado la identificación de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato, tercer minero localizado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa", se pudo leer en el comunicado de la noche del sábado 11 de abril.

Se informa que la @FiscaliaSinaloa ha realizado la identificación de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato, tercer minero localizado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.



En este momento, se mantiene el acompañamiento cercano y permanente a sus… pic.twitter.com/L3kmw7PLKV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 12, 2026

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Mineros rescatados con vida tras derrumbe

Tras el accidente, con cuatro trabajadores quedaron atrapados; sin embargo, dos de ellos fueron rescatados con vida en distintos momentos:



Familia de Abraham, minero atrapado en Sinaloa, pide que no se detengan las labores de búsqueda

¿Cómo se sabe el rescate de la mina Santa Fe de Sinaloa?

El operativo de búsqueda se mantiene activo en la zona, según los reportes oficiales. Las labores del Comando Unificado se concentran en la mina, donde equipos especializados continúan con la remoción de escombros, revisión del material extraído y evaluación constante de las condiciones del sitio para localizar al último minero.

"La búsqueda avanza en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, con progreso sostenido hacia una de las zonas prioritarias, mientras se mantiene la revisión del material extraído y la evaluación constante en sitio", explicaron mediante redes sociales.

"No perdí la fe", en video el rescate con vida del segundo minero atrapado en Sinaloa El Ejército Mexicano informó que rescataron con vida al minero Francisco Zapata Nájera tras estar 14 días atrapado en Sinaloa. 08 abril, 2026

A dos semanas del derrumbe, las autoridades detallaron que se brinda acompañamiento permanente a los familiares de las víctimas, así como apoyo institucional durante todo el proceso.



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