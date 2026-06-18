Una persona murió calcinada después de un fuerte choque en el segundo piso de Periférico, a la altura del Viaducto Tlalpan, en la colonia Sección XVI, Ciudad de México (CDMX) este jueves 18 de junio.

Tras impactar contra la barra de contención, muy cerca de la incorporación hacia la México-Cuernavaca, el vehículo se incendió, lo que movilizó rápidamente al Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX para que las llamas no se expandieran.

🚨 #AlertaADN | Tragedia en el segundo piso del Periférico



Un automovilista perdió la vida tras un fuerte choque registrado sobre el segundo piso de Periférico, a la altura de Viaducto Tlalpan. https://t.co/zNPky0fRg5 pic.twitter.com/UGSt9ZKN1m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 18, 2026

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¿Cómo es el tránsito en Periférico?

El Jefe Vulcano del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, señaló a través de su cuenta de X que el fuego ya fue extinguido y ya se realizan labores de remoción para evitar afectaciones en la vía pública.

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor o conductora, así como el motivo que originó el aparatoso choque. Sin embargo se espera que las autoridades brinden mayores informes en las siguientes horas.

#AlMomento, informo que atendemos el incendio de un vehículo en la Colonia Sección XVI, Alcaldía Tlalpan. Hemos extinguido la flama y realizamos labores de remoción, para liberar la vía pública.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/lCpoitZHu3 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 18, 2026

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