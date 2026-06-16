La tarde de este martes 16 de junio se registra un bloqueo de transportistas en Periférico Norte, Estado de México.

Los manifestantes colocaron sus unidades de trabajo para obstruir el paso rumbo a la Ciudad de México (CDMX).

El asentamiento vial es de más de 4.5 kilómetros desde el Parque Naucalli con dirección a Mundo E, en Tlalnepantla.

📢 ¡Atención automovilistas en #Naucalpan!



Si vas a utilizar Periférico Norte, toma en cuenta que hay un asentamiento vial de más de 4.5 kilómetros desde el Parque Naucalli con dirección a Mundo E #Tlalnepantla.



Para evitar contratiempos te recomendamos:



🕒 Planifica tu ruta y… pic.twitter.com/0VHsBZFsAD — C5 Estado de México (@C5Edomex) June 16, 2026

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En redes sociales circulan videos en los que se observan las largas filas de unidades detenidas pasando las torres de Satélite.

¿Qué está pasando en Periférico Norte hoy?

Los manifestantes vienen desde Melchor Ocampo, en Zumpango.

Los transportistas exigen el cese de presuntas extorsiones atribuidas a la organización TUTRAM y solicitan la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los inconformes, han sido víctimas de amenazas, agresiones físicas e intentos de extorsión por parte de integrantes de dicho grupo, luego de negarse a integrarse a la organización y a pagar una cuota de 500 pesos.

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