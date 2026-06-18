Si estabas pensando acudir a la plancha del Zócalo capitalino para ver el juego México vs Corea del Sur correspondiente a la Jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ te tenemos muy malas noticias, pues autoridades dieron a conocer que se registra un lleno total en la zona por lo cual ya no se está permitiendo el ingreso.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que autoridades capitalinas dieron a conocer que debido al lleno total que se registró, se habilitaron un total de 11 puntos con pantallas gigantes para ver el juego en zonas aledañas al Zócalo.

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¿En dónde están las pantallas para ver el México vs Corea del Sur?

Las zonas cercanas al Zócalo que fueron habilitadas para evitar la concentración masiva de personas en un solo punto para el partido México vs Corea del Sur, son las siguientes:

Avenida Juárez y Revillagigedo

Avenida Juárez y Bellas Artes

5 de Mayo e Isabel la Católica

5 de Mayo y Palma

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Regina

20 de Noviembre y Mesones

16 de Septiembre y Palma

Pino Suárez y El Salvador

Pino Suárez y Uruguay

Vale la pena mencionar que a pesar de que se colocaron estas megapantallas, también se recomendó acudir con anticipación para poder alcanzar un buen lugar para ver el México vs Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Mtro. Antonio Caso, por evento en inmediaciones del Ángel de la Independencia, en el marco del Mundial de Fútbol 2026⚽️. Consulta aquí #AlternativaVial… pic.twitter.com/ku2wEdZKe6 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 18, 2026

¿En qué otros lugares se puede ver el México vs Corea del Sur?

Más allá de las megapantallas que fueron colocadas en la zona Centro de la Ciudad de México, es importante mencionar que también se habilitaron puntos de reunión en Utopías de la CDMX para ver el compromiso ante Corea del Sur.

Los puntos que fueron habilitados para ver el juego son los siguientes:

Plaza Garibaldi en alcaldía Cuauhtémoc

en alcaldía Cuauhtémoc Parque Cri-Cri en Miguel Hidalgo

en Miguel Hidalgo Utopía Meyehualco y Central de Abasto en Iztapalapa

en Iztapalapa Parque la Bombilla en Álvaro Obregón

en Álvaro Obregón Parque Tezozómoc en Azcapotzalco

en Azcapotzalco Parque de las Américas en Benito Juárez

en Benito Juárez Campos Revolución en la GAM

en la GAM Unidad Independencia en Magdalena Contreras

en Magdalena Contreras Deportivo San Mateo Tlaltenango en Cuajimalpa

en Cuajimalpa Utopía Mixiuhca en Iztacalco

en Iztacalco Pilares Tlacopan en Miguel Hidalgo

en Miguel Hidalgo Deportivo Vivanco en Tlalpan

en Tlalpan Utopía Eduardo Molina en Venustiano Carranza

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