En la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar cómo se encuentra la calidad del aire y hoy se detectó presencia de partículas contaminantes PM2.5 que pueden provocar irritación en las vías respiratorias.

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La calidad del aire en CDMX es aceptable

De acuerdo con el reporte de hoy, en la CDMX la calidad del aire es aceptable pero el nivel de riesgo es moderado debido a que hay partículas PM2.5 que son contaminantes microscópicos que se encuentran en el ambiente.

Provienen de la combustión como el escape de vehículos, industrias, quema de basura e incendios forestales y pueden provocar daños a la salud como asma, EPOC y cardiopatías en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

¿Cómo protegerse de la contaminación ambiental?

Cuando los niveles de PM2.5 son muy altos y rebasan los índices establecidos se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula. Aunque hoy no se tenga previsto tomar estas medidas se recomienda a la población:

Evitar actividades al aire libre

Mantener puertas y ventanas cerradas y en caso de ser posible utilizar purificadores de aire

Monitorear la calidad del aire antes de salir

¿Cuántas fases de contingencia ambiental hay?

En la Zona Metropolitana del Valle de México existen tres fases principales:

Fase preventiva que se activa para advertir que la calidad del aire representa un riesgo.

que se activa para advertir que la calidad del aire representa un riesgo. Fase 1 cuando los contaminantes superan los 150 puntos y se endurece el programa Hoy No Circula¿

cuando los contaminantes superan los 150 puntos y se endurece el programa Hoy No Circula¿ Fase 2 es el nivel máximo de alerta y se activa cuando se superan los 200 puntos, se detienen las actividades escolares, suspenden eventos masivos y se endurecen las restricciones vehiculares.

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