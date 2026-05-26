Tragedia en la GAM: Hombre muere al interior de plaza Vista Norte

Un hombre murió la tarde de este martes al interior de la plaza comercial Vista Norte, ubicada en la colonia Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba por uno de los pasillos del centro comercial en compañía de sus familiares, cuando repentinamente se desvaneció. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

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¿Qué el pasó al hombre fallecido en la plaza comercial Vista Norte?

Paramédicos arribaron al sitio y le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, pese a que intentaron reanimarlo, el hombre fue declarado sin signos vitales en lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acordonaron la zona para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y evitar el acceso de otras personas.

Posteriormente, peritos y personas de la Fiscalía capitalina realizaron las diligencias correspondientes y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento las autoridades no han informado las causas del fallecimiento. Será la necropsia de ley la que determine el motivo exacto del deceso.

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