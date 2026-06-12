Si no quieres quedarte atrapado en el tráfico, te decimos qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos y manifestaciones, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que tomes previsiones y busques alternativas viales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Bloqueos de la CNTE hoy

Según la información proporcionada por las autoridades capitalinas, este día integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo una movilización a las 10:00 horas en las Oficinas de la Secretaría de Educación Pública en Donceles No. 100, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Paseo de la Reforma y Circuito Interior, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

¿En qué alcaldías de CDMX habrá manifestaciones hoy?

También se registrarán cortes a la circulación en:

09:00 horas en Parque de la China en Av. Clavería e Ignacio Allende, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco.

11:00 horas en Biblioteca del Fondo de Cultura Económica “Rosario Castellanos” en Av. Tamaulipas No. 202, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc y en la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Fundación Casa del Poeta I.A.P. ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 73, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Centro Cultural de España República de Guatemala No. 18, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana ubicado en Serapio Rendón No. 71, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Así que si tienes planeado utilizar alguna de estas vialidades te recomendamos tomar previsiones para que no te quedes detenido en el tráfico.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.