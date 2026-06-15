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Alta afluencia, retiro de trenes y estaciones cerradas afectan a usuarios del Metro CDMX hoy 15 de junio

La Línea 2 del Metro CDMX tiene estaciones cerradas; hay alta afluencia en varias rutas del transporte

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Los usuarios que suelen usar la Línea 2 del Metro CDMX nuevamente deben buscar alternativas para llegar a sus destinos hoy lunes 15 de junio porque hay estaciones cerradas.

Las dificultades no solo se reportan en la Línea 2, sino también en la A, 6 y 3, debido a la alta afluencia de personas, por lo que se recomienda salir con anticipación, sobre todo si te diriges a la zona centro.

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¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro CDMX hoy lunes?

Nuevamente la Línea 2 del Metro (color azul) es una de las más afectadas este comienzo de semana, ya que opera con estaciones cerradas y de Tasqueña a Cuatro Caminos, en ambos sentidos.

Las estaciones que están cerradas son Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán y no se permite ascenso ni descenso de usuarios, así que toma precauciones.

Los usuarios pueden usar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

¿Por qué no pasan los trenes en la Línea 6 del Metro CDMX?

La Línea 6, que va de El Rosario a Martín Carrera, presenta retrasos de más de 15 minutos debido al retiro de un tren para su revisión y de acuerdo con las autoridades del transporte, personal ya labora para normalizar la circulación.

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX?

El servicio del Metro CDMX informa que este lunes se presenta alta afluencia en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad y para apoyar a los usuarios se enviarán unidades vacías a estaciones con mayor demanda.

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