Los usuarios que suelen usar la Línea 2 del Metro CDMX nuevamente deben buscar alternativas para llegar a sus destinos hoy lunes 15 de junio porque hay estaciones cerradas.

Las dificultades no solo se reportan en la Línea 2, sino también en la A, 6 y 3, debido a la alta afluencia de personas, por lo que se recomienda salir con anticipación, sobre todo si te diriges a la zona centro.

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¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro CDMX hoy lunes?

Nuevamente la Línea 2 del Metro (color azul) es una de las más afectadas este comienzo de semana, ya que opera con estaciones cerradas y de Tasqueña a Cuatro Caminos, en ambos sentidos.

Las estaciones que están cerradas son Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán y no se permite ascenso ni descenso de usuarios, así que toma precauciones.

Los usuarios pueden usar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

#AvisoMetro:



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.



Las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias.



Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 15, 2026

¿Por qué no pasan los trenes en la Línea 6 del Metro CDMX?

La Línea 6, que va de El Rosario a Martín Carrera, presenta retrasos de más de 15 minutos debido al retiro de un tren para su revisión y de acuerdo con las autoridades del transporte, personal ya labora para normalizar la circulación.

#MetroAlMomento:



Debido al retiro de un tren para revisión en la Línea 6, la circulación es lenta y pueden registrarse mayores tiempos de espera en andenes. Personal del Sistema se encuentra laborando para normalizar la circulación a la brevedad.



Atiende las indicaciones del… pic.twitter.com/3hUdJ9NWlI — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 15, 2026

¿De cuánto son los retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX?

El servicio del Metro CDMX informa que este lunes se presenta alta afluencia en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad y para apoyar a los usuarios se enviarán unidades vacías a estaciones con mayor demanda.

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 15, 2026

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