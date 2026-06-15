No hagas que tu cartera sufra por una multa innecesaria y respeta el programa Hoy No Circula este lunes 15 de junio en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex). Las restricciones comenzarán desde las 5:00 de la mañana y terminarán a las 10:00 de la noche, así que toma nota de la terminación de placas.

Y es que la multa por no respetar el Hoy No Circula va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un costo aproximado de 2 mil 346.80 a 3 mil 519.30 pesos.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 15 de junio?

El Hoy No Circula aplica este lunes para los autos con Engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6, hologramas 1 y 2. Quedan exentos los holograma 00 y 0, además de los vehículos eléctricos e híbridos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 8 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/41kGuoHTd5 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 8, 2026

¿Hay riesgo de que se active Fase 1 de contingencia ambiental hoy?

Según la Dirección de Monitoreo Ambiental de la Ciudad de México el Índice de Aire y Salud es buena, es decir que el riesgo de contaminación es bajo. Sin embargo, conforme pasen las horas la probabilidad de que se active la Fase 1 de contingencia ambiental podría incrementarse.

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