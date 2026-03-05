Los lugares más seguros del planeta en caso de una Guerra Mundial

El reciente conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en el que Israel también ha formado parte, la respuesta con bombardeos a otras ciudades y la confrontación de Rusia y Ucrania que ya luce eterna entre otros frentes bélicos ha generado cierta incertidumbre por lo que pensar en una Guerra Mundial es una constante y la posibilidad parece ser latente.

Con los ataques a Irán por parte de EUA e Israel y la respuesta de mandatarios a favor y en contra la idea de un conflicto global toma fuerza por lo que la saber de lugares que sirvan como refugio alejados de la guerra puede ser de gran ayuda.

¿Lugares más seguros en caso de una hipotética Guerra Mundial?

Basados en análisis recientes de neutralidad internacional, bajo valor estratégico y aislamiento geográfico existen 12 países que podrían ser una alternativa para refugiarse ante conflictos bélicos de gran impacto y en donde podrías estar más seguro y lejos de los bombardeos y ataques:

1. Fiji

2. Tuvalu

3. Nueva Zelanda

4. Indonesia

5. Islandia

6. Argentina

7. Chile

8. Suiza

9. Bután

10. Antártida

11. Sudáfrica

12. Groenlandia

Conflictos armados activos alrededor del mundo

En el panorama de los conflictos bélicos más significativos que se mantienen activos en este inicio de marzo de 2026 se encuentran:

Invasión Rusa a Ucrania: Desde 2022 la guerra continúa concentrada en el frente oriental y sur. En 2026, la atención se centra en el uso masivo de inteligencia artificial aplicada a drones y la guerra de desgaste en infraestructuras energéticas.

Guerra Israel-Gaza: La situación en la Franja de Gaza sigue tensa y se ha expandido con enfrentamientos intermitentes en la frontera con Líbano (Hezbolá) y ataques de los Hutíes en el Mar Rojo, lo que involucra directamente a Estados Unidos y Reino Unido.

Guerra Civil en Sudán: El conflicto entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) ha provocado una de las crisis humanitarias y de desplazamiento más grandes del siglo XXI.

Guerra Civil en Myanmar: La resistencia contra la junta militar que tomó el poder en 2021 ha ganado terreno, convirtiéndose en un conflicto de múltiples frentes con grupos étnicos armados controlando grandes porciones de la frontera.

Guerra Civil Siria: Aunque con menos bombardeos a gran escala que en años anteriores, el país sigue dividido entre el gobierno de Al-Ásad, grupos rebeldes en el norte y fuerzas kurdas, con presencia de tropas rusas, turcas y estadounidenses.

Conflicto en Yemen: A pesar de periodos de tregua, la falta de un acuerdo de paz definitivo mantiene al país dividido y con brotes de violencia, exacerbados por la crisis en el Mar Rojo.

Guerra en la República Democrática del Congo: El este del país vive una violencia constante por parte del grupo rebelde M23, lo que genera tensiones diplomáticas y militares directas entre la RDC y Ruanda.

Insurgencia en el Sahel (Mali, Burkina Faso y Níger): Tras la salida de fuerzas europeas, estos países enfrentan una expansión de grupos vinculados a Al-Qaeda y el Estado Islámico, con presencia creciente de mercenarios rusos.

Estados Unidos e Irán: EUA e Israel mantienen una campaña de bombardeos en Irán sin precedentes que inició el 28 de febrero. El objetivo principal son las instalaciones nucleares de Natanz y las bases estratégicas de la guardia revolucionaria en Teherán.

