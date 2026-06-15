El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Oaxaca, Carlos Orocio Cruz, y su hijo Celestino Orocio, fueron asesinados a balazos en la localidad de Cieneguilla, el domingo 14 de junio, mientras se encontraban dentro de una obra de construcción.

La Fiscalía General del Estado informó que las víctimas sufrieron una agresión armada en la obra de construcción ubicada en el paraje Camino a San José Ixtapam, en el Sector 4 de la población.

🔴 Asesinan a exalcalde de Oaxaca y a su hijo



La Fiscalía de Oaxaca investiga el homicidio de Carlos Orocio, expresidente municipal de San Juan Quiahije, y de su hijo, Celestino Orocio Cruz, quienes fueron atacados a balazos al interior de un inmueble. https://t.co/qIy0Y5CJRR pic.twitter.com/pfgRDtkE53 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 15, 2026

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¿Cómo es la investigación por el asesinato del expresidente municipal Carlos Orocio?

Tras el reporte del doble asesinato la Fiscalía del Estado desplegó a un equipo multidisciplinario conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales.

En el lugar de los hechos, peritos recolectaron balas para su análisis en los laboratorios forenses y levantó los cuerpos para practicarles la necropsia de ley correspondiente, la cual determinará científicamente la causa del deceso.

¿Cuáles han sido otros asesinatos de funcionarios recientes en Oaxaca?

Hay que señalar que el homicidio del exalcalde Carlos Orocio Cruz y su hijo ocurrió a pocos días del asesinato de Joel Ángel Bravo, quien fuera el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la zona conocida como la Mixteca.

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