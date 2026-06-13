La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que el clima en México se verá afectado por una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en interacción con otros eventos meteorológicos, provocarán lluvias muy fuertes en gran parte del país, así como precipitaciones torrenciales en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Nayarit y Jalisco.

A través de su informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se detalló que un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, provocará lluvias muy intensas con descargas eléctricas y posibles granizadas en los estados del noroeste y norte de la República Mexicana.

Por último se dio a conocer que prevalecerán las condiciones de la onda de calor afectando con temperaturas muy elevadas las zonas de Baja California, Chihuahua, Durango y el norte de Sinaloa.

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¿Lloverá en CDMX y Edomex este 13 de junio?

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, para este sábado 13 de junio la Ciudad de México (CDMX) se verá afectada por chubascos y lluvias puntuales muy fuertes de hasta 75 mm, así como por temperaturas máximas de 26°C, lo cual mantendrá un ambiente fresco y con bancos de niebla.

Por su parte en el Estado de México (Edomex), se prevén lluvias muy fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas principalmente en los municipios del centro, suroeste y este.

Pronósticos del clima en Puebla y Jalisco este 13 de junio

En cuanto al estado de Puebla, la Conagua mencionó se prevén lluvias puntuales intensas de hasta 150 mm, lo cual podría provocar nuevamente inundaciones y encharcamientos en avenidas y calles principales de la entidad.

Por su parte, en Jalisco se tiene previstas tormentas de entre 75 y 150 mm, esto a lo largo de la tarde-noche del sábado 13 de junio.

¿En qué estados de México lloverá este sábado 13 de junio?

Los estados de México en los que se pronostican lluvias muy intensas son:

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este)

Puebla (norte, este y sureste)

Veracruz (norte y centro)

Nayarit (sur)

Jalisco (oeste y centro)

Chiapas (este y sureste)

Chihuahua

Hidalgo

Campeche

Michoacán

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