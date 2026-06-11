Ante el incremento de negocios informales como los llamados autolavados semifijos, la diputada Olivia Garza presentó ante el Congreso local de la Ciudad de México (CDMX) una iniciativa que busca castigar con multas superiores a los 3 mil pesos, así como con cárciel y trabajo comunitario a quienes realicen este tipo de actividad.

Fue durante la Comisión Permanente que se llevó a cabo el pasado 10 de junio, que se propuso modificar los Artículos 29 y 32 de la Ley de Cultura Cívica para sancionar a quienes coloquen autolavados en la vía pública sin autorización, lo cual afecta directamente a la ciudadanía por el desperdicio de agua potable.

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¿Qué autolavados serían multados con la reforma en CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por el propio Congreso de la Ciudad de México, la diputada panista propuso sancionar la instalación y operación no autorizada de estructuras destinadas para el lavado de vehículos en la vía pública y lo cual representa un desperdicio de agua para la capital.

A grandes rasgos, los establecimientos que serían sancionados en caso de que la propuesta sea aprobada, serán aquellos autolavados que se encuentran a nivel de la vía pública y sin permisos para operar como tal, los cuales son cada vez más recurrentes en varias colonias de la CDMX.

“No estamos hablando de una actividad aislada, sino de una práctica que afecta la movilidad, deteriora la infraestructura urbana, genera descargas contaminantes al drenaje y profundiza el desperdicio de un recurso tan valioso como lo es el agua”, señaló la diputada.

🏛️🏙️💧🚗 Desde el #CongresoCDMX, la diputada @oligarza3 (PAN) propuso sancionar la instalación y operación no autorizadas de estructuras destinadas al lavado de vehículos en la vía pública, con el objetivo de proteger el entorno urbano, el espacio público y promover el uso… pic.twitter.com/a3q0CnEqfe — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) June 10, 2026

¿Qué multas proponen a autolavados informales en CDMX?

De acuerdo con la iniciativa en favor del agua, se podrían aplicar multas de hasta 3 mil 519 pesos, además de que aquellos que infrinjan la ley, se podrían hacer acreedores a horas de trabajos comunitarios, así como arrestos por horas.

¿Qué dice la propuesta de reforma contra autolavados en CDMX?

De acuerdo con la propuesta promovida por el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, se busca sancionar a quienes tengan estos autolavados semifijos mediante modificaciones a dos artículos de la Ley de Cultura Cívica local.

La iniciativa busca “poner orden, proteger el agua y defender el derecho de la población a disfrutar un espacio público libre”, lo cual también, aseguran, se ve afectado por el mal uso de la vía pública en banquetas y las zonas de tránsito vehicular.

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