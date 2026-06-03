En pleno marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, el movimiento conocido como “Generación Z” anunció que el próximo jueves 11 de junio, día en el que se disputará el primer partido del torneo en la cancha del Estadio Ciudad de México, habrá una megamarcha en la capital.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se anunció que la movilización se dará en forma de protesta para exigir mayor seguridad, un sistema de salud eficaz, oportunidades de trabajo y justicia para las madres buscadoras, puntos que el Gobierno Federal y local han ignorado prácticamente desde hace ocho años.

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¿Qué se sabe de la megamarcha de la Generación Z el 11 de junio?

De acuerdo con la información que se dio a conocer en el anuncio de la megamarcha de la Generación Z, la movilización tendrá lugar este próximo jueves 11 de junio con hora y lugar de salida aún por confirmar.

Se destacó que a lo largo de la movilización se exigirá al Gobierno Federal que atienda las prioridades que necesita toda la República Mexicana en materia de seguridad, salud, oportunidades laborales y justicia, esto destacando la propaganda oficialista “llena de mentiras”.

Transportistas se unirían a megamarcha en la CDMX

Luego de que se diera a conocer la movilización que habrá en la capital del país durante la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX, las redes sociales de la Asociación Nacional de Transportistas amagó con unirse a la megamarcha de la Generación Z este próximo 11 de junio.

Fue a través de las mismas redes sociales de la ANTAC, que se compartió el desplegado que anuncia la megamarcha que ocurrirá en la CDMX este próximo 11 de junio, todo en el marco del inicio del torneo de futbol más importante a nivel internacional.

Calles y avenidas afectadas por megamarcha de la Generación Z

Si bien es cierto que aún se cuenta con información real y precisa sobre los horarios y rutas de las movilizaciones, se espera que las afectaciones se generen en Calzada de Tlalpan, inmediaciones del Estadio Ciudad de México, así como en Paseo de la Reforma, Circuito Interior y más.

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