Autos que no circulan en CDMX y Edomex este jueves 14 de mayo

¡Toma precauciones! Recuerda que a pesar de las lluvias registradas durante los últimos días en gran parte de la CDMX y el Estado de México, el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este jueves 14 de mayo de 2026.

Para que evites multas y malos ratos, recuerda que si tu auto cuenta con la siguiente terminación de placas, engomado y holograma de verificación, no debe circular. En caso contrario, podrías recibir una multa de hasta 3,500 pesos.

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Autos que no circulan este jueves 14 de mayo

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula, estos son los vehículos que no pueden circular este jueves 14 de mayo:

Autos con engomado verde.

Autos con terminación de placas 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Para qué alcaldías y municipios aplica el programa Hoy No Circula?

Recuerda que el programa Hoy No Circula aplica desde las 5:00 a las 22:00 horas del día en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los 18 municipios del Edomex que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, que son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

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