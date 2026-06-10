Entre la lluvia y los retrasos en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), se vive una mañana complicada para los habitantes de la capital y su traslado, principalmente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús.

De acuerdo a las autoridades, los retrasos en el Metro CDMX van desde los 10 hasta los 20 minutos; las líneas más afectadas son la 3 y la 8, además de la 2 debido a las estaciones cerradas.

Por otro lado, el Metrobús CDMX sigue con afectaciones en su circulación, específicamente en la Línea 4, tanto en su Ruta Norte como en la Sur.

#MetroAlMomento:



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.



Las estaciones Chabacano, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias. Asimismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada.



Como alternativas… pic.twitter.com/PIFjwMEtwl — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 10, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 10 de junio?

Algunos usuarios advierten que los retrasos en la mayoría de la red del Metro CDMX van desde los 10 y hasta los 20 minutos:

Retrasos de 10 minutos en la línea 1

Retrasos de más de 15 minutos en la línea 2 ; usuarios aseguran las estaciones comienzan a llenarse, especialmente en dirección Cuatro Caminos

; usuarios aseguran las estaciones comienzan a llenarse, especialmente en dirección Cuatro Caminos Retrasos de hasta 20 minutos en la línea 3 , especialmente en dirección Universidad; agilizan circulación de trenes y autoridades descartan averías

, especialmente en dirección Universidad; agilizan circulación de trenes y autoridades descartan averías Retrasos de 10 minutos en la línea 5

Retrasos de 10 minutos en la línea 7 en dirección Barranca del Muerto; autoridades piden a usuarios permitir el libre cierre de puertas para agilizar la circulación de trenes

en dirección Barranca del Muerto; autoridades piden a usuarios permitir el libre cierre de puertas para agilizar la circulación de trenes Retrasos de 15 minutos en la línea 8 , especialmente en dirección Garibaldi; autoridades agilizan la circulación de los trenes

, especialmente en dirección Garibaldi; autoridades agilizan la circulación de los trenes Retrasos de más de 10 minutos en la línea 9 ; agilizan la circulación de trenes desde las terminales

; agilizan la circulación de trenes desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea 12

Retrasos de 10 minutos en la línea A ; autoridades descartan averías en todo el circuito

; autoridades descartan averías en todo el circuito Retrasos de más de 10 minutos en la línea B, especialmente en dirección Buenavista

Lista de estaciones cerradas hoy miércoles 10 de junio

Asimismo, de acuerdo a las autoridades del STC Metro CDMX, este miércoles se mantiene cerradas las estaciones:

Chabacano

Nativitas

Portales

Zócalo

A diferencia de lo que ocurría la semana pasada, ahora los usuarios no deben de descender y tomar un RTP, solo que no se abren puertas en estas estaciones.

¿Cómo va el Metrobús CDMX este miércoles?

De la misma manera y tal como ha sido en las últimas semanas, la línea 4 del Metrobús CDMX es la más afectada debido a movilizaciones sociales, pero así avanza este día:

Línea 3

Se restablece el servicio de la estación Juárez, en dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 4 Ruta Norte

Sin servicio en toda la ruta

Línea 4 Ruta Sur

Sin servicio de Buenavista a Pino Suárez

Servicio de San Pablo a San Lázaro / Terminal 1 y 2 / Pantitlán / Alameda Oriente

Línea 5

Se restablece el servicio en toda la línea

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