Si eres de los afortunados que asistirán a algún partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México y tenías planeado “precopear” en las inmediaciones del inmueble antes de cada partido, esto no será posible porque se autoridades de la alcaldía Tlalpan informaron que se aplicará la llamada Ley Seca durante los días de partido.

De acuerdo con información publicada este miércoles 10 de junio en la Gaceta Oficial de la CDMX, la Ley Seca aplicará en cinco colonias de la alcaldía Tlalpan, durante todo el día de partido, y la medida contempla el consumo y venta de bebidas alcohólicas en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar.

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¿Qué días se aplicará la Ley Seca en colonias aledañas al Estadio Ciudad de México?

11 de junio

17 de junio

24 de junio

30 de junio

5 de julio

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¿En qué colonias de Tlalpan aplicará la Ley Seca durante Mundial 2026?

La medida aplicará en establecimientos mercantiles ubicados en las colonias:

Villa Lázaro Cárdenas

San Lorenzo Huipulco

Isidro Fabela

Toriello Guerra

Vergel del Sur

Además, el decreto también contempla la prohibición de consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en vías públicas.

También está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de este tipo de productos.

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