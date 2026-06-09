Luego de que el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron que este jueves 11 de junio sería día de asueto oficial por motivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la Asociación de Bancos de México (AMB) dio a conocer que las sucursales bancarias estarán operando con normalidad.

A través de un comunicado emitido vía redes sociales y plataformas oficiales, la AMB señaló que se llegó a un acuerdo para que todas las sucursales bancarias operen con normalidad a pesar de la inauguración del torneo de la FIFA que ocurrirá en nuestro país.

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¿Abrirán los bancos en CDMX este 11 de junio por el Mundial 2026?

La AMB dejó en claro que todas las sucursales operarán de manera normal este jueves 11 de junio en toda la CDMX, esto a pesar del anuncio que emitió el gobierno local y federal en relación al juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Es por ello que con este comunicado, se confirmó que sin importar la empresa, todas las sucursales deberán abrir sus puertas para las operaciones correspondientes que puedan necesitar las y los usuarios.

Las sucursales bancarias en la CDMX operarán con normalidad el próximo 11 de junio.

👉 Más información en https://t.co/WUudFKuAub pic.twitter.com/BwS8KmdAMT — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) June 9, 2026

¿Qué dijo la AMB sobre los horarios en las sucursales?

De acuerdo con el anuncio oficial de la AMB, los servicios que se ofrecen en sucursales a las y los usuarios de bancas en el país y al público en general, se brindarán de conformidad con los horarios de cada una de las sucursales activas en la capital de la República.

“La prestación de los servicios bancarios es prioritaria y la banca en su conjunto, es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional”, se lee en el comunicado emitido por la propia AMB.

¿Es día de descanso oficial en CDMX este 11 de junio?

Vale la pena mencionar que fue el pasado 8 de junio que se publicó de manera oficial el decreto que anunció la suspensión de actividades públicas y privadas este 11 de junio, además de que se confirmó la posibilidad de que se otorgue la modalidad de Home Office a las y los empleados.

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