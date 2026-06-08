En su octavo día de protestas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan bloqueos en la lateral de Periférico Sur hoy lunes 8 de junio, en la alcaldía Tlalpan, lo que provoca gran caos vial.

La CNTE comenzó su paro nacional el 1 de junio y amenaza con continuar afectando la circulación en puntos vitales de la capital hasta no llegar a un acuerdo con las autoridades federales.

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Caos vial por negligencia de autoridades e integrantes de la CNTE

Aunque la CNTE tiene toda una lista de demandas, sus protestas provocan que miles de estudiantes se queden sin clases. A esta problemática se suma la negligencia de las autoridades en las mesas de diálogo, ya que no han podido establecer un acuerdo.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

Regreso del sistema de pensiones sin Afores

Seguridad para la comunidad escolar

Mejores condiciones laborales

Incremento salarial al 100% al sueldo base

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en las movilizaciones

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio

Mayor presupuesto para la educación, salud y seguridad social

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales

🚨 #AlertaADN | Integrantes de la CNTE se preparan para desquiciar distintos puntos de la CDMX.



Desde muy temprano se movieron en camiones para distriburirse en la capital mexicana.



📹: @ortega__karen pic.twitter.com/V41eH4mCh3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 8, 2026

¿En qué otros puntos de la CDMX hay bloqueos de la CNTE?

Decenas de manifestantes de la CNTE realizan bloqueos en avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que provoca afectaciones en la Línea 7 del Metrobús.

Integrantes de la CNTE también mantienen un plantón en avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc en exigencia de la reinstalación de las mesas tripartitas con las autoridades para llegar a un acuerdo.

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