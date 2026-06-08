Los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) previstas para hoy 8 de junio no solo se concentrarán en el centro de la Ciudad de México (CDMX) sino también la zona sur, por lo que se recomienda tanto a peatones como conductores tomar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Bloqueos de la CNTE

A partir de las 10:00 de la mañana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará bloqueos en avenida Paseo de la Reforma, así como en varias zonas del sur de la CDMX.

Los integrantes exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial del 100%, así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Colectiva “Las Tonantzin”

A las 10:30 horas, la colectiva “Las Tonantzin” protestará en los juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en avenida Reforma No.50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Exige justicia para una víctima de feminicidio y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley .

Comerciantes del Centro Histórico de la CDMX

Desde las 10:15 de la mañana comerciantes del Centro Histórico de la CDMX se manifestarán sobre Eje Central “Lázaro Cárdenas” y avenida Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.