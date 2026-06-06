En la CDMX la Brigada de Vigilancia Animal se encarga de rescatar y proteger a los animales y posteriormente buscarles un hogar donde puedan darles el cuidado que se merecen, así que si quieres cambiarle la vida a un perro, esto es lo que debes hacer para adoptar.

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¿Cómo adoptar a un perro en CDMX?

El proceso para adoptar a un perro es relativamente sencillo solo es necesario contar con los siguientes requisitos:

Comprobante de domicilio, puede ser de luz, agua, internet o teléfono

Identificación oficial vigente, puede ser INE, pasaporte o licencia

Formulario de adopción

Es importante que sepas que todas las adopciones cuentan con un protocolo de seguimiento que incluye visitas para conocer cómo se está adaptando el perro.

Black esta en busca de un hogar

Black es un perro de 10 años color negro y talla grande que esta buscando una familia, es importante darle oportunidad a los perros mayores, ya que por lo regular siempre se busca que sean pequeños y es más complicado que los adopten.

Sin embargo, estos perros necesitan una familia que los quiera y los cuide los años que les quedan de vida.

Otros perros que buscan hogar son:

Calvina, hembra de 12 años

Dante, macho de 12 años

Alfa, macho de 6 años

Pool, macho de 5 años

Peggie, hembra de 10 años

Chula, hembra de 8 años

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