En la CDMX se mantiene un constante monitoreo para conocer cómo está la calidad del aire y en caso de que los niveles sean altos activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este viernes hay presencia de partículas contaminantes.

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Calidad del aire hoy en CDMX

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que en el ambiente hay partículas PM10 y PM2.5 que pueden provocar irritación en ojos y garganta e incluso pueden provocar asma.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Las autoridades activan la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula cuando los niveles de contaminación están por arriba de los 150 puntos.

Este día no se han superado los límites por lo que no se tiene previsto que se implementen medidas adicionales. El Hoy No Circula aplica de forma normal.

¿Cómo están los niveles de contaminación en Edomex?

En el caso del Edomex, las zonas donde se registran altos índices de contaminación son Nezahualcóyotl y Cuautitlán.

Para reducir los índices de contaminantes las autoridades recomiendan evitar hacer ejercicio o actividades físicas intensas en el exterior y en caso de salir utilizar cubrebocas de alta eficiencia como KN95 o N95.

Otras acciones diarias que pueden ayudar a reducir la contaminación son usar el transporte público o la bicicleta, tomar duchas cortas, evitar quema de basura, hojarasca y fogatas.

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