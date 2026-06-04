La Ciudad de México (CDMX) vivió una de las noches con más lluvias en las últimas semanas y, es por eso, que el transporte público presenta retrasos y las estaciones comienzan a llenarse.

Tal es el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en donde activaron marcha de seguridad por las intensas lluvias en las líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, por lo que hay un tiempo de espera mayor al habitual, así que ten paciencia si es el camino que tomarás para llegar a tu destino.

De la misma manera, en el Metrobús CDMX también hay marcha lenta en las unidades; sin embargo, se mantienen cierres en las líneas 1, 3 y 4 por movilizaciones sociales.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/YH2bXeayrY — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves 4 de junio?

Estos son los tiempos de espera en el Metro CDMX para esta mañana debido a las fuertes lluvias:

Retrasos de más de 10 minutos en la línea 1 , especialmente en dirección Observatorio

, especialmente en dirección Observatorio Retrasos de más de 10 minutos en la línea 5 ; reabren estación Hangares tras cierre por encharcamiento

; reabren estación Hangares tras cierre por encharcamiento Retrasos de más de 10 minutos en la línea 7 , especialmente en dirección Barranca del Muerto

, especialmente en dirección Barranca del Muerto Retrasos de más de 10 minutos en la línea 8 , especialmente en dirección Garibaldi

, especialmente en dirección Garibaldi Retrasos de más de 15 minutos en la línea 9

Retrasos de más de 10 minutos en la línea A; autoridades no reportan averías

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy 4 de junio?

Pese a que las autoridades del Metro CDMX anunciaron que habría servicio normal de la línea 2 hoy jueves 4 de junio; no obstante, la noche del miércoles anunciaron que se extendería el cierre hasta el sábado 6.

Es por eso que se mantienen cerradas las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad por remodelación, mientras que Zócalo es por evento en la plancha de la Constitución.

Y es que el servicio se mantiene en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 4 de junio

Finalmente, por las intensas lluvias, las unidades del Metrobús CDMX disminuyen la velocidad en las líneas 2 y 5, principalmente; sin embargo, continúan las afectaciones en la línea 4.

En resumen, así va el Metrobús CDMX:

Línea 1

Retrasos de más de 10 minutos y estaciones llenas

Línea 1 Ruta Pueblo Santa Cruz Atoyac a Indios Verdes

Servicio de Indios Verdes a Cuauhtémoc y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Jardín Pushkin

Sin servicio de Mina a Cuauhtémoc

Línea 3

Servicio de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Jardín Pushkin

Sin servicio de Mina a Cuauhtémoc

Línea 4 Ruta Norte

Servicio de San Lázaro a Pantitlán / Calle 6 / Alameda Oriente

Sin servicio de Buenavista a Archivo General de la Nación

Línea 4 Ruta Sur

Servicio de San Lázaro a San Pablo

Ruta AICM sólo llega a San Lázaro

Sin servicio de Buenavista a Pino Suárez

Ahora que ya sabes cómo va el transporte, recuerda salir con tiempo para evitar llegar tarde en la CDMX.

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