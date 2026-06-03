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Estaciones cerradas en la L2 del Metro CDMX y servicio con desviaciones en el Metrobús hoy miércoles 3 de junio

Retrasos de 10 a 15 minutos en la mayoría de las líneas del Metro, con alta afluencia y estaciones llenas; línea 4 del Metrobús presenta servicio intermitente.

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3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Si vas tarde, debes de tener paciencia si utilizas el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), pues se presentan fuertes retrasos, rutas sin servicio y estaciones cerradas durante hoy miércoles 3 de junio.

De acuerdo a las autoridades del Metro CDMX, se presenta alta afluencia en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B; no obstante, en la Línea 2 siguen estaciones cerradas, por lo que deberás tomar rutas alternas.

Mientras que las dos rutas de la Línea 4 del Metrobús tienen servicio intermitente debido a concentraciones sociales en el centro de la capital.

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Así avanza el Metro CDMX hoy miércoles

Conoce cómo avanza el Metro CDMX y los tiempos de espera durante esta mañana:

  • Retrasos de 15 minutos en la línea 3, estaciones llenas y dificultad para abordar los trenes, especialmente en dirección Universidad; el servicio se detuvo tras el retiro de un tren
  • Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 7; se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales
  • Retrasos de 10 minutos en la línea 6; agilizan la circulación de trenes
  • Retrasos de más de 10 minutos en la línea 8, especialmente en dirección Garibaldi
  • Retrasos de más de 15 minutos en la línea 9; agilizan circulación de trenes
  • Retrasos de 15 minutos en la línea 12; agilizan la circulación de los trenes
  • Retrasos de más de 10 minutos en la línea A y las autoridades no reportan averías
  • Retrasos de 10 minutos en la línea B; autoridades no reportan averías

¿Cuáles son las estaciones del Metro CDMX cerradas hoy 3 de junio?

De acuerdo a las autoridades del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX que se mantienen cerradas hoy 3 de junio en la línea 2:

  • Zócalo
  • Viaducto
  • Chabacano
  • San Antonio Abad
  • Portales

Conviene recordar que la línea azul tiene flujos en dos sentidos únicamente: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, por lo que hay apoyo del servicio de RTP en el tramo de Pino Suárez a Xola.

¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy 3 de junio?

De acuerdo a las autoridades del Metrobús CDMX, algunas líneas tienen problemas para circular:

Línea 1

  • Retrasos de más de 10 minutos

Línea 4 Ruta Norte

  • Sin servicio en toda la ruta norte
  • Servicio sólo de San Lázaro a Alameda Oriente

Línea 4 Ruta Sur

  • Servicio de San Lázaro a San Pablo y de AICM 1 y 2 a San Lázaro
  • Sin servicio de Buenavista a Pino Suárez

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