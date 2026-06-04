Durante algunos días de este mes e inicios de julio de 2026 las calles aledañas al Estadio Azteca o ahora llamado Estadio Ciudad de México estarán cerradas y el acceso vehicular será controlado.

Esto se debe a que en la Ciudad de México se llevarán a cabo 5 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lo que las autoridades de la CDMX y la organización de dicho evento implementarán un cerco en los alrededores del inmueble en la colonia San Úrsula por lo que solo algunos autos podrán ingresar a esa zona y será con un tarjetón digital.

Tarjetón Digital / #Mundial2026 🏟️⚽️



¿Tienes dudas? Te recordamos que este trámite es exclusivo para facilitar el acceso vehicular a los residentes de la primera milla del Estadio Azteca. 🚗🏍️



Infórmate aquí: 👉 https://t.co/WDIFVEyoA6 #CoyoacánEsLaSede pic.twitter.com/haBLzvtS3S — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) June 4, 2026

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¿Quiénes pueden obtener el tarjetón digital para poder ingresar a calles cercanas al Estadio Azteca?

Este tarjetón digital podrá ser tramitado por los residentes de las calles cercanas al Estadio Azteca y consta de un QR al que previamente se le cargarán los datos del vehículo y del dueño. Así, la gente que radica en esa zona podrá acceder a sus casa y pasar el cerco que se implementará los días de partido y llegar a su destino.

¿Requisitos para tramitar el tarjetón digital para ingresar al Estadio Azteca?

Para tramitar este tarjetón debes contar con:

Comprobante de domicilio a nombre del dueño del auto

Tarjeta de circulación vigente del auto

Identificación oficial

Habrá brigadas que pasarán a visitar a los vecinos de las colonias aledañas, sin embargo también puedes asistir a tramitar el tarjetón en la siguiente dirección:

Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU / ex tienda del Departamento), en la esquina de Calle San Ricardo y Avenida Santa Úrsula

Días de atención: De Lunes a Domingo

Horario: De 9:00 a 18:00 horas

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