Durante algunos días de este mes e inicios de julio de 2026 las calles aledañas al Estadio Azteca o ahora llamado Estadio Ciudad de México estarán cerradas y el acceso vehicular será controlado.
Esto se debe a que en la Ciudad de México se llevarán a cabo 5 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lo que las autoridades de la CDMX y la organización de dicho evento implementarán un cerco en los alrededores del inmueble en la colonia San Úrsula por lo que solo algunos autos podrán ingresar a esa zona y será con un tarjetón digital.
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¿Quiénes pueden obtener el tarjetón digital para poder ingresar a calles cercanas al Estadio Azteca?
Este tarjetón digital podrá ser tramitado por los residentes de las calles cercanas al Estadio Azteca y consta de un QR al que previamente se le cargarán los datos del vehículo y del dueño. Así, la gente que radica en esa zona podrá acceder a sus casa y pasar el cerco que se implementará los días de partido y llegar a su destino.
¿Requisitos para tramitar el tarjetón digital para ingresar al Estadio Azteca?
Para tramitar este tarjetón debes contar con:
- Comprobante de domicilio a nombre del dueño del auto
- Tarjeta de circulación vigente del auto
- Identificación oficial
Habrá brigadas que pasarán a visitar a los vecinos de las colonias aledañas, sin embargo también puedes asistir a tramitar el tarjetón en la siguiente dirección:
Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU / ex tienda del Departamento), en la esquina de Calle San Ricardo y Avenida Santa Úrsula
- Días de atención: De Lunes a Domingo
- Horario: De 9:00 a 18:00 horas
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