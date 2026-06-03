Si vas a salir en auto hoy miércoles te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá bloqueos y manifestaciones en algunas alcaldías de la CDMX, y para que tomes previsiones te informamos en qué calles habrá cierres.

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¿En dónde habrá bloqueos hoy?

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este día se prevén cortes a la circulación en:

Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc a las 07:00 horas.

Av. Arcos de Belén y Av. Balderas, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:30 horas.

Museo Nacional de Antropología en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, colonia Chapultepec Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo a las 11:00 horas.

Instalaciones de Canal Once en Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo a las 12:00 horas.

Universidad Pedagógica Nacional en Carretera Picacho Ajusco No. 24, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan a las 12:30 horas.

Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Prol. Canal de Miramontes y Puente, colonia Amsa, alcaldía Tlalpan a las 14:00 horas.

Embajada de los Estados Unidos de América en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo a las 15:00 horas.

Cámara de Diputados ubicada en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza a las 16:00 horas.

Antigua Sede de la Embajada de los Estados Unidos de América en Av. Paseo de la Reforma No. 305, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 17:00 horas.

Durante el día habrá movilizaciones en Av. del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo y en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

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