En la CDMX cuando aumentan los índices de contaminación se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y el Sistema de Monitoreo informó que la calidad del aire hoy no es buena, por lo que se recomendó a la población tomar algunas previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte, este día en la CDMX la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

Estas partículas están formadas por polvo, cenizas, polen, hollín y humo y pueden llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando irritación en ojos, nariz y garganta y pueden agravar el asma.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula ya que no se han rebasado los límites de 150 puntos.

Así que el Hoy No Circula aplica de manera normal y descansan los vehículos con holograma 1 y 2 y engomado rojo y terminación de placas 3 y 4.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 3 de junio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/B7JB5567Kq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 3, 2026

¿Cuáles son las partículas contaminantes más dañinas?

De acuerdo con IQAir, las partículas contaminantes del aire más peligrosas son las PM2.5 ya que no son filtradas por el cuerpo y se alojan en los pulmones o llegan al torrente sanguíneo y pueden aumentar el riesgo de padecer ataques cardiacos, asma y cáncer de pulmón.

Mientras que las ultrafinas atraviesan la barrera hematoencefálica y se absorben directamente en las células, pueden provocar inflamación sistémica, daño a los vasos sanguíneos y enfermedades neurodegenerativas.

Metales pesados como el plomo afectan el desarrollo neurológico de los niños y el ozono a nivel del suelo irrita gravemente las vías respiratorias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.