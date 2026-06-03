En la CDMX cuando aumentan los índices de contaminación se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y el Sistema de Monitoreo informó que la calidad del aire hoy no es buena, por lo que se recomendó a la población tomar algunas previsiones.
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¿Cómo está la calidad del aire hoy?
De acuerdo con el reporte, este día en la CDMX la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 y PM2.5.
Estas partículas están formadas por polvo, cenizas, polen, hollín y humo y pueden llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando irritación en ojos, nariz y garganta y pueden agravar el asma.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Por ahora no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula ya que no se han rebasado los límites de 150 puntos.
Así que el Hoy No Circula aplica de manera normal y descansan los vehículos con holograma 1 y 2 y engomado rojo y terminación de placas 3 y 4.
¿Cuáles son las partículas contaminantes más dañinas?
De acuerdo con IQAir, las partículas contaminantes del aire más peligrosas son las PM2.5 ya que no son filtradas por el cuerpo y se alojan en los pulmones o llegan al torrente sanguíneo y pueden aumentar el riesgo de padecer ataques cardiacos, asma y cáncer de pulmón.
Mientras que las ultrafinas atraviesan la barrera hematoencefálica y se absorben directamente en las células, pueden provocar inflamación sistémica, daño a los vasos sanguíneos y enfermedades neurodegenerativas.
Metales pesados como el plomo afectan el desarrollo neurológico de los niños y el ozono a nivel del suelo irrita gravemente las vías respiratorias.
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