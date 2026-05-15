Morena es una perrita de 1 año tamaño chico que está en busca de un hogar, fue rescatada por integrantes de Centro de Transferencia Canina (CTC) y está lista para formar parte de una familia y si te interesa adoptarla, te decimos cómo es el proceso.

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Adopción de la perrita Morena

Las adopciones en el CTC son muy sencillas solo es necesario acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas con la siguiente documentación:

Formato para la adopción de caninos llenado

Copia del INE u otro documento oficial

Copia del comprobante de domicilio de luz, agua o predial no mayor a tres meses

Se programará una visita domiciliaria y en caso de que cumplas con todos los requisitos se agendará la fecha de entrega de Morena bañada, esterilizada y desparasitada.

En caso de que no puedas adoptar pero quieres ayudar a estos perritos rescatados, puedes donar alimento, ropa, camas o material de curación como son jeringas, alcohol y gasas. También puedes ir a convivir con los cachorros, esto los hace muy felices pues les encanta convivir con las personas.

¿Puedo viajar con mascotas en el transporte público de CDMX?

Si está permitido viajar con tu mascota en el Metro, Metrobús y Cablebús pero tu perro o gato debe ir dentro de una transportadora segura. En el caso de los perros de asistencia, tienen accesos libre e irrestricto. Se recomienda evitar viajar con animales en hora pico para no estresarlos.

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