¿Vives en la alcaldía Tláhuac? Prepárate porque la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) en la Ciudad de México informó de un corte de agua de más de 200 horas en esta demarcación.

La interrupción en el servicio de agua potable se llevó a cabo, a partir de este lunes 27 de abril, alrededor del mediodía. Te contamos todos los detalles de este nuevo corte de agua en la capital mexicana.

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¿Por qué y qué días habrá corte de agua en Tláhuac?

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los capitalinos, la Segiagua informó, a través de sus redes sociales, que se realizarán trabajos de mantenimiento urgentes en Tláhuac.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el arrancador del Rebombeo Tetelco.



🛠️ Se prevé una interrupción en el servicio de agua potable en el… pic.twitter.com/DjqVS4dUek — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 27, 2026

Los técnicos de la Segiagua trabajarán en la reparación del arrancador de Rebombeo Tetelco, por lo cual, necesitan cortar el suministro por aproximadamente 9 días, es decir, 216 horas, a partir de este lunes 27.

Fecha de inicio de corte: Lunes 27 de abril , en punto de las 12:30 horas

, en punto de las 12:30 horas Fecha de fin de corte: Miércoles 6 de mayo, en punto de las 17:00 horas

¿Cuáles son las colonias que se quedan sin agua hoy 27 de abril?

Los trabajos de reparación afectarán a una zona específica de la alcaldía Tláhuac:

El pueblo de Mixquic

Los habitantes de esta zona no contarán con el servicio de agua potable por aproximadamente 9 días consecutivos, por lo que la Segiagua recuerda a los vecinos de Mixquic que, en caso de ser necesario, pueden solicitar el servicio de pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Recomendaciones en caso de corte de agua en la CDMX

Si vives en el Pueblo de Mixquic, te recomendamos que tomes las siguientes precauciones:

Llena cisternas, tinacos , tambos , ollas y garrafones. Tapa los recipientes para evitar focos de infección

, ollas y garrafones. Tapa los recipientes para evitar focos de infección Guarda el agua de la regadera o de lavar frutas/verduras para el inodoro.

o de lavar frutas/verduras para el inodoro. Utiliza gel antibacterial y evita el uso de la lavadora

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