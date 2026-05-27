Durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) desalojaron a más de 3 mil 500 personas de San Lázaro, esto tras recibir un reporte de amenaza de bomba en el edificio del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Información recabada por adn Noticias a través de chats de emergencia, señala que se activaron los protocolos de emergencia al interior del recinto judicial, motivo por el cual tuvieron que ingresar binomios caninos adiestrados para la detección de explosivos.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! Amenaza de bomba provoca el desalojo masivo de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. Trabajadores y usuarios fueron evacuados de emergencia. El agrupamiento Zorros, binomios caninos, @Bomberos_CDMX y agentes de la Unidad de… pic.twitter.com/l3CnaF1DFn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 27, 2026

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¿Qué pasó en San Lázaro este 27 de mayo?

De acuerdo con la información recabada por Armando Martínez, reportero de adn Noticias y Azteca Noticias, el reporte de la amenaza de bomba fue recibido por el área de seguridad del inmueble en los que se advirtió por la colocación de un supuesto artefacto explosivo en la zona.

Tras activarse los protocolos de seguridad, se dio a conocer que inició el desalojo de poco más de 3 mil 500 personas en el recinto, esto mientras personal de seguridad realizaba los recorridos en oficinas y pasillos para evacuar a todo el personal.

¿Hubo lesionados por amenaza de bomba en San Lázaro?

Es importante mencionar que hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre personas que hayan resultado lesionadas o afectadas por esta amenaza de bomba en las instalaciones del PJF en San Lázaro.

Se confirmó que durante el operativo, elementos del agrupamiento Zorros, binomios caninos, bomberos y agentes de la Unidad de Operaciones Especiales Metropolitana realizaron inspecciones en oficinas, estacionamientos y áreas comunes para descartar cualquier riesgo.

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