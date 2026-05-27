El ambiente está contaminado; hay mala calidad del aire en CDMX hoy

Todos los días miles de autos circulan por la CDMX y esto provoca que los índices de contaminación ambiental aumenten, por ello el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar cómo está la calidad del aire para en casi de ser necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Cómo esta la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte, este miércoles la calidad del aire es aceptable pero el nivel de riesgo es moderado debido a que hay presencia de partículas contaminantes PM.2.5, PM10 y NO2 que provienen de la combustión de vehículos, industrias e incendios.

Debido a su tamaño, estas partículas pueden provocar irritación en ojos, nariz, garganta y dolor de cabeza. A largo plazo tiene efectos nocivos para la salud pues puede provocar enfermedades respiratorias crónicas, asma, disminución de la función pulmonar y padecimientos cardiovasculares.

¿Cómo protegerse de la contaminación?

Se recomienda a la población revisar la calidad del aire y en caso de que el ambiente esté muy contaminado, evitar hacer ejercicio o pasar largos periodos de tiempo fuera cuando los niveles de PM2.5 sean altos.

¿Cuándo se aplica el Doble Hoy No Circula?

A pesar de que el ambiente está contaminado no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental pues aún no se superan los límites establecidos. Los vehículos que no pueden circular en el Valle de México este día son los holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

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