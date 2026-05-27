El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó por unanimidad (con 44 votos a favor) una reforma que prohíbe los narcocorridos en espectáculos públicos de la capital, así como actos que hagan apología al delito.

El pleno avaló modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, además a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes de la CDMX, esto quiere decir que quedarán prohibidas canciones que hablen de figuras del narcotráfico o de hechos delictivos en las actividades culturales de la urbe.

“(Queda modificado) prohibir conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y, en general, aquellas que pudieran constituir una infracción o delito (...) también quedan prohibidos actos que toleren la violencia, la discriminación los discursos de odio”, se pude leer en la reforma al artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos.

🏛️🎭 El #CongresoCDMX aprobó fortalecer las obligaciones en espectáculos públicos para prevenir conductas que promuevan la violencia, la discriminación, los discursos de odio, la prostitución y el consumo de drogas, con el propósito de garantizar espacios seguros y de sana… pic.twitter.com/Xu3OlmBHX0 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 26, 2026

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Lista de lugares donde estará prohibido escuchar narcocorridos en CDMX

En la Ciudad de México, los narcocorridos quedarán prohibidos en:

Conciertos

Festivales

Ferias

Palenques

Auditorios

Estadios

Plazas públicas

Recintos de espectáculos

Eventos masivos (públicos y privados)

(públicos y privados) Escuelas y/o planteles educativos

Actividades para niñas, niños y adolescentes

¿En qué estados de México están prohibidos los narcocorridos en 2026?

La Ciudad de México no es el primer estado en la República Mexicana que prohíbe este tipo de música, a esto también se unen:

Aguascalientes

Baja California : Tijuana prohibió la interpretación de este tipo de música desde 2023

: Tijuana prohibió la interpretación de este tipo de música desde 2023 Chihuahua

Estado de México

Guanajuato

Jalisco : no se prohibió; sin embargo, endureció las medidas tras conciertos que hacían apología a ciertos grupos del crimen organizado

: no se prohibió; sin embargo, endureció las medidas tras conciertos que hacían apología a ciertos grupos del crimen organizado Michoacán

Nayarit

Querétaro : en esta entidad, los grupos o cantantes deben de presentar su lista de canciones y firmar convenios para evitarlas

: en esta entidad, los grupos o cantantes deben de presentar su lista de canciones y firmar convenios para evitarlas Quintana Roo

Caso de Los Alegres del Barranco estalló polémica

Los narcocorridos ya estaban siendo seguidos por las autoridades locales y la federal; sin embargo, el caso de Los Alegres del Barranco en Jalisco estalló la polémica en 2025, luego de que realizaran un supuesto homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en ese momento aún líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre llamados a declarar por parte de la Fiscalía de Jalisco, la agrupación ofreció disculpas y aseguró que en ningún momento quisieron enaltecer al capo que, meses después, fue ejecutado.

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