CNTE no llega al Zócalo; instala plantón en 5 de Mayo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no lograron llegar al Zócalo de la Ciudad de México y comenzaron con la instalación de un plantón en la calle de 5 de Mayo, después de enfrentarse con elementos de la Policía capitalina.

La jornada de movilizaciones de este lunes 25 de mayo en la zona centro de la CDMX se vio marcada por momentos de tensión, empujones y el uso de uniformados que lograron impedir que los integrantes de la CNTE llegaran a la Plaza de la Constitución.

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¿Por qué la CNTE no pudo llegar al Zócalo?

La movilización de este lunes 25 de mayo estuvo conformada principalmente por integrantes de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Los manifestantes avanzaron sin problemas hasta el centro de la ciudad, pero cuando llegaron cerca del Zócalo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya se encontraban en la zona para bloquear el acceso.

Como era de esperarse, esto desató empujones entre los uniformados y manifestantes, además de correteos, jalones, empujones y gritos entre ambas partes.

Después del encuentro con elementos policiales, los integrantes de la CNTE realizaron un mitin para dar a conocer su postura sobre lo ocurrido. Los integrantes del magisterio respondieron con cadenas humanas al despliegue de los uniformados.

¿Dónde se encuentra el plantón de la CNTE en mayo 2026?

Después de la jornada registrada este lunes, los integrantes de la CNTE optaron por instalar un mitin cobre la calle de 5 de Mayo, en el tramo que va de Eje Central a Bolívar del Primer Cuadro capitalino.

Los manifestantes se instalaron en este punto para continuar con jornadas de manifestaciones en los próximos días, luego que elementos de la SSC negaron que los contingentes pudieran llegar a la Plaza de la Constitución.

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