Hay una vacante en una empresa en Coyoacán que busca personal de gerencia de estación de servicio para supervisar, dirigir y optimizar las operaciones diarias y brindar atención al cliente, te decimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

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Requisitos para la vacante como gerencia de estación

Para aplicar al puesto de personal de gerencia de estación de servicio son necesarios los siguientes requisitos:

Licenciatura en administración

Experiencia de 1 a 2 años en personal de gerencia de estación de servicio

Tener conocimientos como administración y contabilidad

Manejo de equipos de trabajo

El horario laboral es de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y los sábado de 09:00 a 15:00 horas.

Pasos para aplicar a la vacante

La vacante es con un sueldo de entre 20 mil y 26 mil pesos y la empresa ofrece prestaciones de ley, apoyo para gasolina y contrato por tiempo indeterminado. Para aplicar es necesario contar con una cuenta en el Portal del Empleo y seleccionar la opción de “Postular”. Se programará una entrevista y el proceso de reclutamiento dura dos semanas.

La vacante estará disponible hasta el 30 de mayo por lo que te recomendamos aplicar lo más pronto posible.

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