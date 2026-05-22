En la CDMX se mantiene un constante monitoreo de la calidad del aire debido a que es una ciudad donde circulan muchos vehículos y laindustria emite gases de fecto invernadero, cuando los índices de contaminación aumentan se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico este día la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado. En el ambiente hay presencia de partículas contaminantes NO2 y PM2.5 que pueden provocar daños en el sistema respiratorio.

Estas partículas entran por la nariz o garganta y van directamente al torrente sanguíneo. Cuando rebasan los límites establecidos se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula. Además se recomienda a la población evitar realizar actividades al aire libre. Las personas más vulnerables son los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades respiratorias.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Hay pocas probabilidades de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula pero es importante estar pendiente de los avisos de las autoridades.

El Hoy No Circula aplica de manera normal por lo que le toca descansar a los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Los únicos que están exentos son los vehículos híbridos y eléctricos.

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