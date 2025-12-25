inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Hoy No Circula en Edomex y medidas por activación de fase 1 de contingencia ambiental

Aprende a nadar gratis, UTOPIAS publican convocatoria para clases de natación en CDMX

Hacer ejercicio es fundamental y si quieres empezar el 2026 aprendiendo a nadar, en las UTOPIAS de CDMX se abrió convocatoria para clases de natación gratis.

Clases de natación gratis en CDMX
Clases de natación en UTOPÍAS|UTOPÍAS
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Si este 2026 quieres aprender a nadar o quieres realizar una actividad deportiva, las UTOPÍAS de CDMX ya publicaron todos los detalles de la convocatoria para las Escuelas de Natación gratis y en adn Noticias te tenemos todos los detalles para que no dejes pasar esta oportunidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Convocatoria para clases de natación gratis en CDMX

Saber nadar es importante ya sea para una emergencia o simplemente como actividad física y en la CDMX puedes aprender gratis en las Escuelas de Natación de las UTOPÍAS . Este proyecto busca fomentar la actividad física y el acceso al deporte para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Las escuelas forman parte de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social y las clases de natación están diseñadas para distintas edades y niveles.

Fechas de inscripciones y requisitos

Las preinscripciones para las clases de natación gratis se llevarán a cabo en las siguientes fechas y sedes:

  • Miércoles 7 de enero: Cascada, Teotongo y Olini
  • Jueves 8 de enero: Papalote, Atzintli y Olini
  • Viernes 9 de enero: Quetzalcóatl, Ixtapalcalli y Olini
  • Sábado 10 de enero: Libertad, Tezontli y Huitzachtepetl
  • Martes 13 de enero: Tezontli, Cihuacoatl y Meyehualco
  • Miércoles 14 de enero: Meyehualco, Cihuacoatl y Cuauhtlicalli
  • Jueves 15 de enero: Meyehualco

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Copia de comprobante de domicilio en CDMX no mayor a dos meses
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Identificación oficial (en caso de menores identificación del padre, madre o tutor)
  • Acta de nacimiento
  • Examen médico expedido por una institución pública
  • Fotografías tamaño infantil
  • Estudios médicos adicionales para personas mayores de 40 años

Es importante destacar que la inscripción final esta sujeta a la revisión médica y la disponibilidad de espacios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX

LO MÁS VISTO