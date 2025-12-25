Aprende a nadar gratis, UTOPIAS publican convocatoria para clases de natación en CDMX
Hacer ejercicio es fundamental y si quieres empezar el 2026 aprendiendo a nadar, en las UTOPIAS de CDMX se abrió convocatoria para clases de natación gratis.
Si este 2026 quieres aprender a nadar o quieres realizar una actividad deportiva, las UTOPÍAS de CDMX ya publicaron todos los detalles de la convocatoria para las Escuelas de Natación gratis y en adn Noticias te tenemos todos los detalles para que no dejes pasar esta oportunidad.
Convocatoria para clases de natación gratis en CDMX
Saber nadar es importante ya sea para una emergencia o simplemente como actividad física y en la CDMX puedes aprender gratis en las Escuelas de Natación de las UTOPÍAS . Este proyecto busca fomentar la actividad física y el acceso al deporte para niñas, niños, jóvenes y adultos.
Las escuelas forman parte de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social y las clases de natación están diseñadas para distintas edades y niveles.
Fechas de inscripciones y requisitos
Las preinscripciones para las clases de natación gratis se llevarán a cabo en las siguientes fechas y sedes:
- Miércoles 7 de enero: Cascada, Teotongo y Olini
- Jueves 8 de enero: Papalote, Atzintli y Olini
- Viernes 9 de enero: Quetzalcóatl, Ixtapalcalli y Olini
- Sábado 10 de enero: Libertad, Tezontli y Huitzachtepetl
- Martes 13 de enero: Tezontli, Cihuacoatl y Meyehualco
- Miércoles 14 de enero: Meyehualco, Cihuacoatl y Cuauhtlicalli
- Jueves 15 de enero: Meyehualco
Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Copia de comprobante de domicilio en CDMX no mayor a dos meses
- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
- Identificación oficial (en caso de menores identificación del padre, madre o tutor)
- Acta de nacimiento
- Examen médico expedido por una institución pública
- Fotografías tamaño infantil
- Estudios médicos adicionales para personas mayores de 40 años
Es importante destacar que la inscripción final esta sujeta a la revisión médica y la disponibilidad de espacios.
