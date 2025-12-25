Aprende a nadar gratis, UTOPIAS publican convocatoria para clases de natación en CDMX

Si este 2026 quieres aprender a nadar o quieres realizar una actividad deportiva, las UTOPÍAS de CDMX ya publicaron todos los detalles de la convocatoria para las Escuelas de Natación gratis y en adn Noticias te tenemos todos los detalles para que no dejes pasar esta oportunidad.

Convocatoria para clases de natación gratis en CDMX

Saber nadar es importante ya sea para una emergencia o simplemente como actividad física y en la CDMX puedes aprender gratis en las Escuelas de Natación de las UTOPÍAS . Este proyecto busca fomentar la actividad física y el acceso al deporte para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Las escuelas forman parte de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social y las clases de natación están diseñadas para distintas edades y niveles.

Fechas de inscripciones y requisitos

Las preinscripciones para las clases de natación gratis se llevarán a cabo en las siguientes fechas y sedes:

Miércoles 7 de enero: Cascada, Teotongo y Olini

Jueves 8 de enero: Papalote, Atzintli y Olini

Viernes 9 de enero: Quetzalcóatl, Ixtapalcalli y Olini

Sábado 10 de enero: Libertad, Tezontli y Huitzachtepetl

Martes 13 de enero: Tezontli, Cihuacoatl y Meyehualco

Miércoles 14 de enero: Meyehualco, Cihuacoatl y Cuauhtlicalli

Jueves 15 de enero: Meyehualco

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Copia de comprobante de domicilio en CDMX no mayor a dos meses

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Identificación oficial (en caso de menores identificación del padre, madre o tutor)

Acta de nacimiento

Examen médico expedido por una institución pública

Fotografías tamaño infantil

Estudios médicos adicionales para personas mayores de 40 años

Es importante destacar que la inscripción final esta sujeta a la revisión médica y la disponibilidad de espacios.

