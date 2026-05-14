UNAM revela que los ajolotes disminuyen de forma dramática en Xochimilco

Los ajolotes en Xochimilco están en una de sus etapas más críticas, mientras la Ciudad de México (CDMX) se ajolotiza para recibir a la visita de los extranjeros. Un reciente censo realizado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que encontrar ejemplares en los canales de Xochimilco es cada vez más complicado debido a la contaminación, las especies invasoras y la pérdida de su hábitat natural.

El estudio encendió las alertas entre ambientalistas y científicos, quienes buscan nuevas formas de rescatar a esta especie considerada símbolo de la biodiversidad mexicana y uno de los animales en peligro de extinción más emblemáticos del país.

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Censo de la UNAM reporta que ya es muy difícil hallar ajolotes en Xochimilco

De acuerdo con investigadores de la UNAM, la población de ajolotes en los canales de Xochimilco ha disminuido drásticamente en los últimos años. Aunque en 1998 era común encontrar seis mil ejemplares por kilómetro cuadrado; en 2024, quedaban apenas 36 y actualmente no es posible hallar ni uno solo.

La contaminación del agua, la urbanización y la presencia de peces invasores como la tilapia y la carpa han deteriorado severamente el ecosistema donde habita el ajolote de Xochimilco.

Especialistas explicaron que los ajolotes son extremadamente sensibles a los cambios en el ambiente, por lo que la mala calidad del agua afecta directamente su reproducción y supervivencia.

Además de ser una especie única en el mundo, el ajolote también tiene un importante valor científico debido a su capacidad de regenerar extremidades y tejidos.

¿Cómo limpian los canales de Xochimilco con cabello humano?

Ante la crisis ambiental, colectivos y organizaciones comenzaron a implementar estrategias poco convencionales para recuperar los canales de Xochimilco. Una de ellas consiste en utilizar cabello humano para absorber contaminantes y residuos presentes en el agua.

El cabello funciona como una especie de filtro natural gracias a su capacidad para retener aceites, metales y otras sustancias dañinas. Con este material elaboran barreras y redes que son colocadas en distintas zonas de los canales.

La iniciativa busca mejorar gradualmente la calidad del agua y crear condiciones más favorables para que los ajolotes puedan sobrevivir y reproducirse nuevamente en su entorno natural.

Ambientalistas señalaron que, aunque estas acciones ayudan, todavía se requieren proyectos de saneamiento más amplios y políticas públicas enfocadas en proteger los canales de Xochimilco.

La situación de los ajolotes en los canales de Xochimilco continúa siendo crítica, pero científicos y activistas insisten en que aún hay posibilidad de recuperar la especie si se actúa de manera inmediata. Mientras tanto, el gobierno de la CDMX continúa ajolotizando las calles, avenidas y puentes. Pero, ¿y los canales de Xochimilco?

Más información en Azteca Noticias.

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