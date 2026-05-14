La ajolotización de la CDMX incumple normas e implica riesgos; capitalinos acusan proselitismo

Olor a pintura, color lila y figuras de ajolotes se han apoderado de las calles en la Ciudad de México (CDMX), en los últimos meses. La ajolotización del Gobierno capitalino supuestamente tiene el propósito de embellecer la ciudad para recibir a los extranjeros que acudirán al Mundial 2026; sin embargo, los capitalinos acusan proselitismo

¿Ya viste el cambio? Expertos señalan que la ajotolización incumple normas de movilidad. Te contamos los detalles.

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El gobierno de la CDMX inició la ajolotización previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Desde unas semanas atrás, los capítalinos transitan por puentes lilas con escaleras de color morado y ajolotes en muros, en un afán por embellecer vialidades, puentes, calles, avenidas, muros y hasta el transporte público de la CDMX previo a la llegada de los visitantes extranjeros por la Copa Mundial.

Sin embargo, los expertos señalan que los nuevos colores del mobiliario urbano ponen en grave riesgo a automovilistas y peatones.

La “ajolotización” de la CDMX ya pinta puentes, banquetas y avenidas de morado y lila, pero expertos advierten que estos colores podrían representar riesgos viales, especialmente de noche y para personas con daltonismo.



Vecinos también acusan posible propaganda disfrazada de… pic.twitter.com/Z2snUG1Ya5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Expertos explican que el color morado de la ajolotización incumple normas

De acuerdo con la Norma 034 de la SCT y la Sedatu, existen colores específicos para la infraestructura vial de las ciudades, la cual determina niveles de seguridad. Columnas, muros, postes de más de 30 cm de ancho, estructuras elevadas como puentes peatonales de más de 3 metros deben de estar pintados con colores brillantes.

Según los expertos, las recomendaciones de colores tienen la función de prevenir accidentes y de que estas estructuras se distingan fácilmente en las noches. El color morado implica riesgos para conductores, peatones y gente daltónica.

Esta es la razón por la que estos nuevos colores de la ajolotización en la CDMX no se usan en el resto del mundo en infraestructura vial.

No todos los capitalinos están contentos con el cambio e incluso señalan que la ajolotización podría tener una intención proselitista.

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