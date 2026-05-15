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CDMX podría colapsar; hora y calles afectadas por la megamarcha de la CNTE este 15 de mayo
/Ciudad/Nota

¿Habrá Doble Hoy No Circula? La calidad del aire en la CDMX es mala este viernes

La CDMX es una de las ciudades donde más autos circulan diariamente, esto aumenta los índices de contaminación ambiental y se puede activar el Doble Hoy No Circula.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Sistema de Monitoreo Atmosférico mantiene una constante vigilancia de la calidad del aire en la CDMX para en caso de ser necesario tomar medidas y hoy el riesgo es alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

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¿Cómo se encuentra la calidad del aire hoy?

Según el reporte, este viernes la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto debido a las partículas PM10 y PM2.5 que pueden provocar irritación en ojos y nariz, además de que pueden llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo. Estas pueden provocar asma, bronquitis, infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares.

A pesar de ello, las autoridades no tienen previsto activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental ni el Hoy No Circula, pero te recomendamos mantenerte atento a los avisos.

¿Cuáles son las fases de contingencia ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) indica que existen 3 fases de contingencia ambiental en la CDMX:

  • Precontingencia ambiental
  • Fase I de contingencia ambiental
  • Fase II de contingencia ambiental

La precontingencia ambiental sucede cuando la concentración de contaminantes en la atmósfera alcanza niveles potencialmente dañinos a la salud. Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre y se endurecen las restricciones vehiculares.

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