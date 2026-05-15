El Sistema de Monitoreo Atmosférico mantiene una constante vigilancia de la calidad del aire en la CDMX para en caso de ser necesario tomar medidas y hoy el riesgo es alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

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¿Cómo se encuentra la calidad del aire hoy?

Según el reporte, este viernes la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto debido a las partículas PM10 y PM2.5 que pueden provocar irritación en ojos y nariz, además de que pueden llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo. Estas pueden provocar asma, bronquitis, infartos, arritmias y accidentes cerebrovasculares.

A pesar de ello, las autoridades no tienen previsto activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental ni el Hoy No Circula, pero te recomendamos mantenerte atento a los avisos.

¿Cuáles son las fases de contingencia ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) indica que existen 3 fases de contingencia ambiental en la CDMX:

Precontingencia ambiental

Fase I de contingencia ambiental

Fase II de contingencia ambiental

La precontingencia ambiental sucede cuando la concentración de contaminantes en la atmósfera alcanza niveles potencialmente dañinos a la salud. Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre y se endurecen las restricciones vehiculares.

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