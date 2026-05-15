¡No es tu imaginación! El calor en la Ciudad de México (CDMX), que se siente cuál estar dentro de un horno, sí va en aumento. Tu percepción no es errónea y está respaldada por datos recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Cada primavera capitalina se vuelve más insoportable y desde hace décadas, ya no existen como tal, pues se confunden prácticamente con el verano. La tendencia apunta a un futuro más caluroso no sólo en la CDMX, sino en todo México.

¿Cuánto subió la temperatura en la CDMX en los últimos 40 años?

De acuerdo con datos de la Conagua, recolectados por Polls.MX, el mes de abril se convirtió en el periodo de referencia para medir este impacto térmico, que empezó con una tranquilidad de 24.7 ºC en 1985, pero con saltos sostenidos a partir de la década de los 90 y los 2000, superando la barrera de los 26 ºC.

Nueva onda de calor "rostizará" la CDMX Prevén temperaturas de hasta 34 grados en la CDMX (Getty Images)

Sin embargo, durante este periodo hemos tenido picos alarmantes, siendo el año 2020 el más crítico hasta la fecha con unas temperaturas sostenidas de 28.4 ºC, que hasta el momento tiene el récord de la gráfica.

Actualmente, durante este 2026 se mantienen 27 ºC en plena primavera, demostrando que ya no hay vuelta atrás en los niveles de daño de los años 80, tal como este medio de comunicación te informó con datos recientes de la UNAM.

¿Cuál es la verdadera razón detrás del infierno en la capital?

Existe algo llamado “isla de calor” que afecta a todas las zonas urbanizadas, y en el caso de la CDMX, está encaminada a sufrir las altas temperaturas debido a:

La sobrepoblación humana

El asfalto

La urbanización

La densidad de los automóviles

Los crecientes edificios

Según la UNAM, estos factores crean un microambiente que se calienta constantemente, por ello sentimos que el calor nos “rostiza” más rápido que en zonas rurales.

Esta tendencia nos obliga a adaptarnos a las próximas temporadas de calor y exigirle a las autoridades correspondientes medidas para contrarrestar las altas temperaturas.