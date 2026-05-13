La tarde de este miércoles 13 de mayo se registró una mega fuga de agua en calles y avenidas principales de la colonia Ampliación Los Reyes en la alcaldía Iztapalapa, lo cual provocó la movilización de elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua).

De acuerdo con la información preliminar dada a conocer por autoridades de la demarcación capitalina, la mega fuga de agua se generó en la zona de Los Culhuacanes, lo cual hasta el momento provocó afectaciones en aproximadamente 30 viviendas.

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¿Qué pasó con la mega fuga de agua en Los Reyes Culhuacán?

Información dada a conocer por la morenista Aleida Álvarez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, señala que el desperdicio por la mega fuga de agua se registró tras la ruptura de una tubería de 48 pulgadas, la cual cual se encarga de bombear el suministro hasta el tanque de La Estrella, una de las zonas principales para la distribución en el área.

Se señaló que el desperdicio de los cientos de miles de litros en la zona son 100% de agua potable y no tratada, lo cual podría afectar aún más a las y los habitantes de Ampliación Los Reyes y Culhuacanes por la falta del suministro en hogares y locales de trabajo.

Videos de la mega fuga de agua en Iztapalapa

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir imágenes y videos de los miles de litros de agua que se comenzaron a desperdiciar desde hace aproximadamente dos horas y media.

Fue la calle 5 de Mayo y Avenida Tláhuac, algunas de las zonas más afectadas por las inundaciones que se generaron por la fuga, la cual incluso generó corrientes de agua en forma de ríos y cascadas.

¡Miles de litros desperdiciados! 🚰⚠️ Se registra una mega fuga de agua en calles de la colonia Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa). El agua se extiende por cerca de 500 metros, mientras personal del Sistema de Aguas trabaja en la reparación



📹:… pic.twitter.com/v892QYA2aw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 13, 2026

Como si el agua sobrara, miles de litros se desperdician en una fuga registrada esta mañana en la @Alc_Iztapalapa. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/jqRiBD94Cz — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 13, 2026

Bomberos y Segiagua atienden mega fuga en Iztapalapa

Vale la pena mencionar que a pesar de lo antes señalado, elementos de Bomberos y Segiagua ya se encuentran laborando en la zona para detener el flujo y desperdicio de agua potable en la demarcación.

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