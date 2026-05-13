Durante el día de hoy se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías y esto provocará cortes a la circulación en calles y avenidas, así que si eres automovilista, es importante que consultes dónde habrá cierres para que tomes previsiones.

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Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

Según información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) este día habrá una marcha por parte de la comunidad politécnica a las 13:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas con rumbo a la Secretaría de Gobernación.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy?

Se tienen previstos cierres viales en las siguientes calles y horarios:

09:00 horas en la Secretaría de Vivienda Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

10:00 horas en Juzgados de Distrito en Materia Penal en Av. Insurgentes Sur No. 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón y en Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. en Medellín No. 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc; en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Casa del pueblo Tlamachtiloyan en Adolfo López mateos No.323, Bo. San Juan Moyotepec, Pueblo de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en Palacio Nacional ubicado en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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