La calidad del aire en la CDMX hoy es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que hay partículas contaminantes PM2.5 en el ambiente, así lo dio a conocer el Sistema de Monitoreo Atmosférico y te decimos cuáles son las probabilidades de activación de Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según el reporte, el nivel de riesgo es alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM2.5 compuestas por sales, gases, metales y sustancias orgánicas. Las fuentes principales de estas partículas son los escapes de vehículos, quema de leña, de basura e incendios forestales.

Son muy finas y la nariz no las filtra, por lo que penetran profundamente los pulmones y el torrente sanguíneo y pueden afectar órganos como el corazón y el cerebro y se les asocia con asma, bronquitis, fibrosis pulmonar y reducción de la función pulmonar.

¿Qué probabilidades hay de que se active el Doble Hoy No Circula?

Aunque la calidad del aire es mala, no se tiene previsto que las autoridades activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula, sin embargo, te recomendamos mantenerte atento a los avisos.

Así que este día el Hoy No Circula aplica de manera normal, descansan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4. Los únicos que pueden circular todos los días son los hologramas 0 y 00 y los vehículos eléctricos e híbridos.

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