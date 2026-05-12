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Manifestantes exigen el regreso de animales al Refugio Franciscano

Varios manifestantes se hicieron presentes en calles de la alcaldía Álvaro Obregón para exigir el regreso de animales al Refugio Franciscano; aquí los detalles.

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Por: Yael Toribio