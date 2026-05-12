Se confirmó un megapuente de cuatro días (del jueves 14 al lunes 18 de mayo) para estudiantes y docentes con motivo del Día del Maestro 2026. Es decir, el último día de clases es el miércoles 13.

La medida no aplica a nivel nacional, solo un grupo de estudiantes y profesores serán los beneficiados. ¿De quiénes se trata?

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¿Por qué no hay clases en CDMX desde el 14 de mayo?

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que el próximo 14 de mayo de 2026 será otorgado como día de reconocimiento para el personal directivo, docente y de apoyo de educación básica y superior en la capital del país. Por lo que se suma al viernes 15 de mayo; es decir habrá un megapuente en la primera quincena.

La suspensión aplica para planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

Este día libre se otorga de manera excepcional, permitiendo que la celebración comience antes de lo previsto originalmente en el calendario nacional.

📢 La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informa pic.twitter.com/G2zfjeHiu8 — Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (@AEFCM_SEP) May 12, 2026

El asueto queda de la siguiente manera:

Jueves 14 de mayo: Suspensión por reconocimiento docente (Solo CDMX).

Viernes 15 de mayo: Descanso por el Día del Maestro.

Sábado 16 y Domingo 17 de mayo: Fin de semana habitual.

Lunes 18 de mayo: Regreso oficial a clases presenciales.

El calendario escolar de la SEP todavía contempla otro puente en mayo para estudiantes de educación básica, que será el viernes 29 de mayo no habrá clases debido a la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Fin del ciclo escolar se mantiene hasta el 15 de julio 2026

Tras la polémica que se desató por las modificaciones al calendario SEP 2026, se confirmó que tras la reunión del consejo educativo, se mantiene el cronograma planteado originalmente con el 15 de julio como fecha de fin del ciclo escolar y seis semanas de descanso para estudiantes y docentes.

El 15 de mayo es una fecha emblemática en el país destinada a honrar la figura del educador. El Día del Maestro y la Maestra fue instituido en 1917 por el presidente Venustiano Carranza.

Este martes la SEP, la Lotería Nacional y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México presentaron el billete del Sorteo Especial No. 312, dedicado a los docentes como reconocimiento al papel del magisterio mexicano en la formación de generaciones y en la transformación del país desde las aulas.

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