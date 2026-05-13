Pemex confirma muerte de un trabajador tras incendio en refinería Salina Cruz

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el fallecimiento de un trabajador de la refinería Salina Cruz, en Oaxaca, tras el incendio que afectó las instalaciones el pasado 11 de mayo.

A través de un comunicado de prensa, la paraestatal lamentó la muerte del empleado que había sido trasladado a la Ciudad de México (CDMX) para recibir atención médica especializada en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad.

“Con profundo pesar la institución confirma el fallecimiento de uno de los empleados mientras recibía atención médica”, se pudo leer este miércoles 13 de mayo.

Adelantaron que el resto del personal que resultó afectado seguirá recibiendo atención médica, además de que “Pemex brindará a los deudos todo el apoyo necesario conforme a los protocolos de asistencia institucionales.

📍Informa Pemex sobre los trabajadores afectados en incidente en Refinería Salina Cruz.



Tarjeta informativa: https://t.co/ZEfC3KXKLc pic.twitter.com/RpzYYTSeTk — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 13, 2026

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¿Qué pasó en la refinería Salina Cruz?

Las autoridades informaron que el incendio se originó en la planta Hidros 2, durante los trabajos para la puesta de la torre de enfriamiento TE-05, pese a que personal especializado actuó de manera pronta para evitar una tragedia, seis personas resultaron lesionadas.

De éstas, tres eran trabajadores de Pemex, mientras que el resto eran de una empresa externa.

Muertes en la refinería Dos Bocas y desastre ecológico, el 2026 de Pemex

No es la primera vez en el año donde mueren trabajadores en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, tan sólo el pasado mes de marzo se vivió una tragedia en la refinería Olmeca donde fallecieron cinco personas.

En aquel momento, durante la noche del 18 de marzo, un vehículo explotó dentro de las instalaciones y el fuego rápidamente se propagó; Pemex aseguró que el accidente fue a causa de una tormenta que se presentó en el lugar.

Sin embargo, otro de los escándalos de la paraestatal este año fue el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, lo cual afectó las costas de Veracruz y Tabasco, principalmente, pero que se propagó hasta los Estados Unidos.

A poco más de dos meses de la tragedia, Pemex admitió que la fuga se debió a una fuga en un oleoducto de la sonda Cantarell en Dos Bocas, esto después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, culpó a un vehículo marino particular de la fuga.

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